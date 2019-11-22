قائد المريخ يتوتر.. (هل خلف الاسوار اسرار)..؟!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مباراة ودية عادية اداها المريخ عصر أمس أمام مريخ الفاشر، ولا ادري لماذا لم تلعب امام اي فريق آخر، احمر ام درمان تقدم، وسارت الامور كما يجب او بالصورة التي ارادها الجهاز الفني لاعداد لاعبيه للقاء القمة المرتقب السبت امام الهلال.. لكن ما لم يكن في الحسبان ان نتابع ذلك التوتر الذي حدث في الشوط الثاني للمقابلة..

* وكان ـ للاسف ـ القائد أمير كمال الذي اعتذر منذ فترة طويلة عن تقلّد الشارة ـ هو بطل الاحداث التي حدثت في النصف الثاني للقاء الودي بالامس، حيث قام بالاشتباك مع لاعب مريخ الفاشر منتصر عثمان في صورة حملت معها الكثير من الدلالات..

* المدير الفني للمريخ الكوتش جمال ابو عنجة استبعد نجوم المنتخب الوطني من حساباته في اللقاء، وقرر اشراكهم في الشوط الثاني تقديراً للمجهودات التي بذلوها في الفترة الماضية الى جانب تجنيبهم الارهاق، وابعادهم عن الضغط النفسي والعصبي..

* القائد المعتزل عن تقلّد الشارة، وبدلاً من ان يترفع ويتسامى ويتجاوز بخبرته اي استفزازات.. تابعناه ينفعل بصورة غريبة وعجيبة، لم يعهدها فيه كل المريخاب في اشارة حملت معها الكثير المثير من علامات التعجب والاسئلة التي تبحث عن اجابات..

* (تكهربت) اجواء المريخ التي هي في الاصل (ضاربها ماس) واعتقد ان القائد قد قام عبر تصرفه ذلك بتصدير كل القلق وكميات معتبرة من الضغوط النفسية الى زملائه خاصة اولئك الصغار اصحاب التجربة القليلة في مقابلات القمة.. حدث ذلك وللاسف قبل ساعات معدودة من موعد المواجهة الصعبة المهمة..

* ولعل من بين الاسئلة التي حملها انفعال قائد المريخ (المعتزل عن تقلّد الشارة) تتمثل في (هل يا ترى ان لموضوع ذلك الانفعال اي علاقة بقيمة تجديد عقد اللاعب مع الفريق)..؟ ام ان ما حدث لا يخرج عن اطار تصدير (الضغوطات) لبقية اللاعبين والتأثير عليهم، وتقريبهم من الهزيمة في لقاء القمة امام الهلال..؟!!

* نطرح تلك الاسئلة ونحن على يقين بان لقاء الامس الودي اقيم بعيداً عن اي ضغوط كما ان القائد شارك في الشوط الثاني وكان مريخ العاصمة ساعتها متقدماً في النتيجة وعليه فان كل اسباب الانفعال قد تلاشت تماماً اللهم الاّ اذا كان خلف الاسوار اسرار..!!

* اعتقد انه من الافضل لاي نجم سواء كان لاعباً لكرة القدم او مدرباً او ممثلاً او فناناً ان يتخذ القرار الصعب بالابتعاد في الوقت المناسب ولو من باب الحرص للمحافظة على تاريخه وانجازاته وصورته الممتازة بين المحبين لان اي سقوط بالطبع سيحسب عليه ويخصم الكثير من رصيده..!!

* من حق امير كمال ان يرفض ارتداء شارة الكابتنية، وليس مهماً ان يفتح بتصرفه ذلك باب الاجتهاد امام الجميع، لكن عليه العلم ان ما فعله سيكون بلا شك في ذاكرة شباب الفريق الصاعد والذين يفترض ان يتعلموا من الكبار حب الشعار والتفاني من اجله والقتال في سبيل اعلاء شأنه ورفعته..

* ويظل قائد الفريق او المنتخب او فريق الشباب هو المثل الأعلى لبقية زملائه، ومصدر الفهم والارتباط العميق بالكيان، والدافع الاساسي الذي يتعلم منه القادم الجديد كل معاني الوفاء والولاء.. وهكذا يتواصل تتابع الاجيال وتنتقل ثقافة الولاء والوفاء من مجموعة الى مجموعة في تجسيد عملي لتحوّل النجومية من لاعب الى آخر..

* نتمنى ان ينجح الكوتش جمال ابو عنجة في انهاء الاشكال واثار الانفعال الغريب من نوعه والذي حدث من لاعب يفترض انه قائد، وفي لقاء ودي اعدادي شارك فيه اللاعب بالنصف الثاني وفي وقت كان فريقه متقدماً بالنتيجة.. (يعني لا نقاط ولا شئ خلافه).

* تخريمة أولى: عاد الغاني نيلسون لازعيلا الى الخرطوم بعد غياب طويل ظل فيه يتواجد ببلاده، وتابعناه يشارك في التدريبات دون ان نسمع عن اي سؤال او استفسار له من جانب القطاع الرياضي بالنادي الاحمر.. اما عن المدة التي قضاها اللاعب في بلاده متوقفاً عن التدريبات فان الله وحده هو العالم بكيفية تعامل المجلس معها.. (والله ده احتراف ما عندو اي علاقة بالاحتراف الذي تتعامل به الاندية في الدول العربية والافريقية من حولنا).. وعليه لا نستبعد ان نشاهد نيلسون وهو يشارك بصفة اساسية في لقاء السبت.. ولا عجب..!!

* تخريمة ثانية: لا يزال الغموض يلف ملف التجديد للاعب محمد عبد الرحمن لعقده مع المريخ، ولا احد يمكن ان يتنبأ بالنهاية التي سينتهي بها هذا الملف.. (ميدو) يلوح بالعقود الجزائرية والتي من بينها اكد احد قادة الاندية (ان الاصابات المتكررة للاعب تظل هي الهاجس الذي يؤرقهم).. وبالمقابل لا نستبعد ان يعود اللاعب الى احضان المريخ بعد ان تقوم الاخبار المضروبة بتشجيع المجلس على اعادة قيده بمبلغ خرافي لا يتناسب مع وضعيته كـ(مصاب)..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة اخيرة كده: فيما يبدو ان لجنة التسجيلات بالنادي الاحمر تترقب ما يدور في دوائر النادي الازرق وذلك لتحديد احتياجانها بناء على قوائم الاستغناء في العرضة شمال..!!