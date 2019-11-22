الخليج 365:

أخبار الرياضة

رسمياً.. ظهير المريخ الأيسر يغيب عن الديربي

أهلي الخرطوم يهزم الرابطة كوستي

إصدار ضوابط مشددة قبيل مباراة الديربي بين الهلال والمريخ

اتحاد الكرة يتراجع عن تطبيق التذاكر الإلكترونية في ديربي الممتاز

أهلي مروي يواصل الانتصارات في الممتاز

تطوّرات في مفاوضات المريخ وأمير كمال

إبراهومة يرجع انتصاره على الشرطة القضارف للأداء

تأجيل منتظر لعمومية “الخرطوم الوطني” لعدم وجود مرشحين

هلال الأبيض يضع لمساته الأخيرة لمواجهة “حي الوادي”

التجربة شهدت أحداثاً مثيرة

حافز خاص من الكاردينال للقمة

مجلس المريخ يشكو “التراس” الهلال بعد الاعتداء على النادي

الهلال يؤدي بروفة الختام لديربي الممتاز

خطوة أبو شنب تربك لجنة التحكيم..من يدير موقعة المريخ والهلال في قمّة الممتاز؟

بعد خطوة سوداكال..المريخ يقترب من حسم جوهرة الشتاء

أولتراس الهلال: إدعاءات المريخ مفضوحة وهدفها مكشوف المادة السابقة الولايات المتحدة تعرب عن استيائها من تأجيل المفاوضات بين الانتقالية والحركات… المقالة القادمة ما هي اخر اخبار ادم سوداكال رئيس المريخ مجازا.. بقلم ودالشريف

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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