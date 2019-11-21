الحكومة: نقل المواطنين بقطار المواصلات مجاناً لـ(3) أيام

أكد وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي، رئيس اللجنة القومية للمواصلات، أن القطار المحلي لولاية الخرطوم واحداً من الحلول التي اقتضت الضرورة تكوين لجنة قومية لها تحت إشراف مجلس الوزراء.

وطالب الوزير خلال تدشينه أمس قطار الخرطوم المحلي لنقل المواطنين اعتباراً من اليوم بإجراء إصلاحات رئيسية في المواقف والطرق التي تعاني من نشاط الباعة المتجولين و”الفريشة”. وأعلن الوزير عن نقل المواطنين مجاناً بالقطار لمدة ثلاثة أيام، واستعرض والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد واقع النقل والمواصلات بالولاية، وأوضح أن عدد البصات الكبيرة تبلغ (966) بصاً العامل منها (335) وعدد الميني بص المملوك للأفراد (872) العامل منها (780) فيما يبلغ عدد الحافلات (22.044) العامل منها (15.000).

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وأكد أن الحلول الجذرية للأزمة أوصى بها المخطط الهيكلي للمرور والنقل باعتماد وسائل النقل الكبيرة كالقطار والترام والمترو والنقل النهري. وكشف الوالي بحسب صحيفة السوداني، أن (70%) من سكان الولاية يستخدمون النقل العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)