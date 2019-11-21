السنوسي: لن ندع قوى الحرية تحكم البلاد لـ(3) سنوات

أكد رئيس مجلس شورى حزب المؤةمر الشعبي إبراهيم السنوسي، أن حزبه لن يدع “قوى الحرية والتغيير” تحكم البلاد لثلاث سنوات بدون تفويض من الشعب، وأضاف: “لن ندع قوى الحرية والتغيير تحكم البلاد بظلم الناس”، ودعا لقيام انتخابات.

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وقال السنوسي في بث مباشر عبر صفحة المؤتمر الشعبي في الفيسبوك بحسب صحيفة السوداني أمس، إن قوى الحرية والتغيير لا يمكنها فصل الدين عن الدولة ولا عن السياسة.

وطالب السنوسي قواعدهم بالاطمئنان عليهم حال تم اعتقاله، وأبدى عدم تخوفه من السجن، وقال” “أنا سجنت في سنة 1970، وأعرف زنزانتي”، داعياً منسوبي الحزب للتماسك والتوحد والتوسع في العمل السياسي مع القوى السياسية الأخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)