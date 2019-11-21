أسر المعتقلين: لم نر من حمدوك أي بادرة لتحقيق العدل

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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نفذت أسر المعتقلين امس وقفة احتجاجية امام النيابة العامة بالخرطوم، وطالبت بتقديمهم الى محكمة عاجلة او اطلاق سراحهم فوراً.
وأعلنت عن تدهور صحة عدد من المعتقلين من بينهم آدم الفكي وابو هريرة حسين بفشل كلوي والعمى وقرقرينة في الرجل، وسلمت اسر المعتقلين مذكرة للنيابة للنيابة العامة طالبوا من خلالها باطلاق سراح ذويهم، الى ذلك طالب ممثل اسر المعتقلين باطلاق سراح المعتقلين فوراً، وقال: “لم نر من رئيس الوزراء اي بادرة لتحقيق العدل”.
من جهته وصف شقيق المعتقل الحاج عطا المنان المهندس صلاح عطا المنان اعتقالهم بغير القانوني وغير الاخلاقي، وانه ينافي للعدالة التي خرج الناس من اجلها في ثورة، وحتى النائب العام لا يستطيع فعل شيء لان العدالة مكبلة.
وفي السياق كشف محمد نافع على نافع بحسب آخر لحظة عن ديون كبيرة على والده من قبل افراد عجز سدادها قبل اعتقاله، بجانب رهن عقار لدى البنك جراء مرابحة لم تسدد حتى اليوم، واضاف: (ابوي ما عندو مال وتعال شوف ممتلكاته لم تجد شيء خارج وداخل السودان كلام عندو قروش دا هواء ساكت”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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