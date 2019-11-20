تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * واشنطن: نتحرك بأسرع ما يمكن لإزالة السودان من قائمة الإرهاب * الجيش: الحديث عن فرص وقوع انقلاب كسب سياسي “رخيص” * السجن والغرامة لمتهمين بإشانة سمعة مذيعة تلفزيونية * والي الخرطوم يوقف استلام طلبات المتقدمين للسكن الشعبي الصيحة: * ارتفاع عدد القتلي والمصابين و”حمدوك” إلى بورتسودان اليوم * نيابة مخالفات الأراضي تتحرى مع قيادات بالنظام السابق في “كوبر” * تأجيل مفاوضات “جوبا” إلى 10 ديسمبر المقبل * جمارك كسلا تحبط محاولة تهريب “طبنجات” داخل “لبن بودرة” المجهر: * وفد مركزي لاحتواء أحداث بورتسودان * “نبيل أديب”: تقرير “هيومن رايتس” لا يشكل ضغطاً على لجنة التحقيق * تأجيل الجولة الثانية من مفاوضات السلام بين الحكومة والجبهة الثورية Advertisements آخر لحظة: * إقالة مسؤولين بالقصر وتأجيل مفاوضات “جوبا” * تجدد الاشتباكات ببورتسودان والمركز يتدخل * إجهاض امرأة وحالات إغماء في التقديم للسكن الشعبي الجريدة: * لجنة العمل الميداني: طمبل استشهد نتيجة استخدام العنف * الاتحاد النسائي ينسحب من “منسم” * العاملون بصندوق التأمينات يطالبون بحل النقابات وتطهير المؤسسات من الدولة العميقة الدار: * الشهيد أحمد الخير لأفراد الأمن أثناء تعذيبه: “أنا مربي ما تضربوني” * الناطق الرسمي للقوات المسلحة الجديد يزور الدار ويقول: القوات المسلحة خط أحمر * مواطن يشتري منزلاً ويمكث فيه 21 يوماً وزوار الليل يردونه قتيلاً * وفاة طالبة بطعنة سكين بأم بدة * “الجبهة الثورية” تتبرأ من أحداث بورتسودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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