الأمين داؤود من بورتسودان : الشرق هو سودان مصغر وليس حكراً على أحد

أكد نائب رئيس الجبهة الثورية ورئيس الحركة الشعبية الأمين داؤود على أهمية منبر الشرق في مفاوضات جوبا ، وقال في كلمته اليوم الأثنين أمام حشد غفير من مؤيديه بمدينة يورتسودان في أقصى الشرق أنه جاء ليبشر بالسلام على كل أرجاء السودان وليس ليكون خصماً على أحد ،مؤكداً في الوقت نفسه أن الشرق هو سودان مصغر وليس حكراً على أحد وحيا مجهودات المرأة والشباب ونضالهم في الثورة .

وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد حدثت بعض المحاولات من شباب يافعين لإفتعال صراع إلا أن تدخل قوات الدعم السريع وإطلاقهم أعيره ناريه في الهواء حسم الموقف .

وكشف بيان اللجنة المركزية للأطباء بورتسودان عن إصابة نحو (24) شخص بإصابات متفاوتة ووفاة نحو (3) أشخاص .

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وعزا مراقبون أحداث الشغب التي جرت لمحاولات حكومة الولاية لمنع اللقاء الجماهير .

ومن جهته فقد أكد اسامة سعيد الناطق الرسمي للجبهة الثورية على عدم تغيير موعد انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات جوبا في موعدها المقرر ، ودعا في الوقت نفسه مكونات الشرق الي تفويت الفرص على المندسين من أعداء البلاد من منسوبي النظام البائد.

ابراهيم عمر

الخرطوم (أخبار الخليج 365)