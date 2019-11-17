الدعم السريع تضبط كميات من المواد التموينية والخمور والزئبق بغرب دارفور

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور من ضبط كميات كبيرة من المواد الإستهلاكية والكريمات المحرمة والخمور وأسطوانات من مادة الزئبق السامة والمسرطنة في طريقها إلى الولاية من إحدى دول الجوار.
وقال الناطق الرسمي بإسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم أن المجهودات التي يقوم بها قطاع الجنينة تصب في الواجبات الرئيسية للدعم السريع وهي مكافحة التهريب ومحاربة الاتجار بالبشر والقضاء على الظواهر السالبة بجانب حفظ الأمن والأستقرار الداخلي وتأمين الحدود ، مضيفاً أن المواد التموينية والبترولية (سكر – دقيق ووقود ) مدعومة من الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن السوداني.
ونبه جمعة بحسب الشروق – التجار إلى العمل بقوانين ونظم الولاية في مجال تجارة الحدود عبر التصاديق والاجراءات حتى تعود الفائدة للبلاد ، وأشاد جمال بالتنسيق المحكم بين الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى والذي انعكس إيجاباً في حماية الإقتصاد عبر ضبط الحدود خاصة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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