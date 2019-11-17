“قوى الهامش” تطالب بإرجاء إعلان ممثلي المجلس التشريعي

أعلنت قوى ثورة 13 سبتمبر وتجمع شباب السودان وقوى الهامش، يوم الأحد، عن تبنيهم نسبة الـ33% لمشاركة القوى الثورية في تكوين المجالس التشريعية، وذلك بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير.

وطالب ممثل قوى 13 ديسمبر، هيثم دينار، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر يوم الأحد بوكالة السودان للأنباء، بضرورة إرجاء إعلان كشوفات ممثلي المجلس التشريعي إلى حين تحقيق السلام بمشاركة قوى الكفاح المسلح، مشيراً إلى التزامهم بكل ما ورد في وثيقة الإعلان الدستوري والالتزام بالمنهج الديمقراطي في المتابعة والمراقبة والتقويم لفعاليات العمل الوطني.

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وأبدى دينار تخوفه من التفاف الأحزاب السياسية التي بدأت تنشط هذه الفترة حول نسبة الـ33%، مشيراً إلى أن أحقية النسبة لقوى الهامش والنازحين ومنظمات المجتمع المدني الذين كان صوتهم الأعلى إبان ثورة ديسمبر.

وشدد دينار بحسب الشروق – في المتقدم للترشيح للمجلس التشريعي، عدم الانتماء للنظام السابق أو من الأحزاب التي كانت مشاركة في السلطة حتى لحظة سقوطه، إلى جانب الأولوية للكفاءات العلمية مع ضرورة إبراز السيرة الذاتية والشهادات التي تدعم ذلك مشدداً على ضرورة مراعاة الفوارق العمرية والنوعية في التمثيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)