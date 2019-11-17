مجابدات السبت.. بقلم أشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الفلول اليوغندية

اعتبرت صحيفة (الاندبندت) اليوغندية تسليم البشير المحكمة الجنائية الدولية خيانة للقضية الافريقية.

*حال البلد

(لم يتوقع والدي سقوط النظام، لذا “اتخلع”، لكنّ أنا قناعتي أنّ النظام سقط من الداخل، لأنّ هناك معارضة من قادة النظام وكانت تتعامل بخسّة).

علياء أحمد هارون

*سنونو صفر

ليس أغبى من قرار الحكومة الانتقالية (تسليم البشير إلى لاهاي).. إلا المحاولات الجارية من أنصار البشير لمنعها!!

*لا يجرمنكم

لم يكن حسين خوجلي موفقاً وهو يدعو وزير الأديان للبحث عن (عبدة عورة المرأة) بعد تصريح نصر الدين أنه سيبدأ البحث عن عبدة الأوثان!!

*قالوا ولم نقل

(قوى التغيير لم تضع نفسها كقطاع سياسي مساند للحكومة الانتقالية ولا تزال تمارس الأدوار الإقصائية والمجتمع الدولي نفسه يشعر أن الثورة السودانية بلا قيادات لذلك يتعامل معها ببرود).

فاروق سليمان- تنسيقية “قحت”

*الله يقدرنا على فعل الخير

عاد الشيخ محمد المصطفى عبد القادر لمخاشنة مكونات الثوار حين قال من على منبره

(…من قبل ما يجوا الكنداكات العواليق ديل).

*عيشة فل

جاطت مشاعر مدني وهو يصدر قراره الخاص بالتجارة والأجانب.

نصف القرار تحصيل حاصل ومنصوص عليه قانوناً ونصفه الآخر غير دستوري.

أتفق مع د. زهير السراج الذي قال إن صياغة القرار ركيكة.

*تراجيديا الصراع

كلما تحدثت وزير الخارجبة.. أزداد يقيني بعظمة الخالق وحكمة السودانيين الفارعة وهم يغبطون:

(ما شقالو حنكاً ضيعو).

*إذا بكت “منى” فصدقوها

قالوا إن عقيلة حمدوك ذرفت الدموع وهي تحكي لمجموعة من الصحافيات كيف أن زوجها كان يتمنى أن يرى الخرطوم لو لحظة واحدة، كاشفة عن أن والدته رحلت عن الدنيا وكانت أمنيتها أن تري (وحيدها)، مضيفة :(حاول أن يراها في أي دولة قريبة من البلاد (مصر وأثيويبا) إلا أن السلطات رفضت منحها التأشيرة)!!.

*رسالة في بريد الحبر

النيابه العامه خصم شريف تتولى الدعوى الجنائيه نيابة عن المجتمع …

*الجزيرة تلعب بالنار

تفاجأت الأوساط بتقرير لقناة الجزيرة يتهم فيه الدعم السريع بالمشاركة في الحرب الليبية… أثار القرار حفيظة القوات المسلحة وعبر الناطق الرسمي عن الدعم السريع ليس شركة أمنية وأمر تحركها تتخذه المؤسسات.

*وصفة مغربية

يناقش البرلمان المغربي حاليًا في إطار مشروع ميزانية عام 2020 النُصّ التالي: (العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية) وذلك ضمن إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المملكة بطريقة غير شرعية.

*قصة قديمة جداً

لدي صديق قديم، كان كلما أطلعته على خياري الجديد تفنن في السخرية والتقريع ولم يزل على ذلك حتى (يمرقها من نفسي).. إلا واحدة.. رضي عنها وانبسط حتى إنه سبقني وتقدم لها وتزوجها!!… العجيب أنه لم يزل صديقي وطليقته.

*شيكات السكر تاني

قال خبير محاسبي إن ما قام به مدني عباس مدني بإرساله شيك السكر لوزارة المالية لا يخلي طرفه من المصدر الذي حرر الشيك.

حسب اللوائح المالية إذ كان عليه توريد المبلغ لحساب شركة كنانة التي أصدرت الشيك ويستلم حافظة توريد كإبراء ذمة، حتى يجد ذلك المراجع عند مراجعته لحسابات الشركة ويسجل أن الوزير لم يستفد من هذا المبلغ بل أرجعه إلى الوحدة التي أصدرته .

*حتى لا ننسى

مصر تنشئ قاعدة عسكرية في حلايب.

*عرفان يتمدد

بعد رعايته لورشة تعديل القوانين الاعلامية مضي السفير البريطاني بالخرطوم الي ساحة القضاء مستفسرا مولانا نعمات عن قضايا بالغة الحساسية وذات ابعاد سيادية!!.