تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “الخارجية” تعيد (15) دبلوماسياً وسفيراً فصلتهم الإنقاذ للخدمة * وزير البنى التحتية لـ(السوداني): أوقفت مدير مكتبي وأقسم بالله لم أطلب دعم علاج لشقيقتي * إطلاق سراح مدير الضرائب الأسبق * “الحرية والتغيير”: تعذر تشكيل “التشريعي” في موعده الصيحة: * خطاب لعلاج شقيقة وزير البنى التحتية يُثير جدلاً واسعاً * اختفاء منح ودعم لُمنتجي الصمغ العربي بملايين الدولارات * عبد الحي: من يشاركون الحكم الآن تسببوا في حصار السودان المجهر: * أزمة في وزارة البنى التحتية بسبب قيمة علاج شقيقة الوزير * (غندور) يدعو عضوية الوطني إلى الاحتشاد اليوم حول محكمة (البشير) * مصرع (8) أشخاص احتراقاً في حادث مروري بطريق التحدي * إحباط تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية عبر مطار الخرطوم الجريدة: Advertisements * لجان الخرطوم تعلن عن مليونية (الأحد) لإقالة الوالي والمعتمدين * مصرع (8) مواطنين في حادث مروري بنهر النيل * المؤتمر الوطني: شطب الطعن صفعة أليمة لـ(زيرو فساد) * عبد الحي: القراي يخطط لتطهير المناهج من القرآن وقادة الحكومة سبب الأزمة الاقتصادية آخر لحظة: * تحقيق بشأن دعم علاج شقيقة وزير * أمريكا توافق للمؤسسات الدولية بالتعامل مع السودان * “الوطني” يحشد عضويته لمناصرة “البشير” * مصرع (8) أشخاص احتراقاً في حادث مروري الدار: * عبد الحي يوسف يوجه اتهاماً خطيراً لقادة الحكومة الإنتقالية * الشرطة تعثر على امرأة مذبوحة بأم درمان * توجيه تهمة الاختطاف لشابين اعتديا على طفلة قاصر ببحري * المؤتمر الوطني يدعو لوقفة تضامنية لمنع تسليم “البشير” للجنائية * صرفة صندوق تتسبب في خظر مقيمة في دبي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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