بالفيديو.. شاهد “باكورت” المحترف السوداني بالدوري الأوروبي ياسين حامد ولمساته في أول مباراة له مع المنتخب السوداني

حقق منتخب السودان فوزًا كبيرًا قوامه أربعة أهداف دون رد، على ضيفه ساوتومي وبرينسيبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الهلال، في افتتاح مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

منتخب السودان تمكن من افتتاح التهديف مبكرًا، وتحديدًا عبر رمضان عجب في الدقيقة السابعة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، أضاف أحمد حامد التش الهدف الثاني، ليمنح «صقور الجديان» نتيجة مثالية مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، تواصلت سيطرة أصحاب الأرض، حيث تمكنوا من التعزيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما حول لاعب ساوتومي وبرينسيبي، جورداو ديوجو الكرة بالخطأ نحو مرمى فريقه، فيما اختتم محمد الرشيد أهداف اللقا في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب السودان أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات، ليتصدر مجموعته، حيث يلعب «صقور الجديان» في المجموعة الثالثة، والتي تعد من المجموعات النارية، والتي تضم أيضًا منتخبي غانا وجنوب إفريقيا، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة المنتخبين التي تقام في وقت لاحق.

وبحسب متابعة محرر موقع النيلين فقد شهدت المباراة مشاركة اللاعب السوداني ياسين حامد المحترف بفريق (سيبسي) الروماني لأول مرة مع منتخب بلاده بعد استدعائه.

وقدم اللاعب خلال الدقائق التي شارك فيها كبديل مستوي راقي نال اعجاب واستحسان الجمهور السوداني الكبير المتابع للمباراة من داخل استاد الهلال بأمدرمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)