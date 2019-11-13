صقور الجديان تدشن مشوار الكان بمواجهة ساوتومي بجوهرة الهلال الليلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستضيف ملعب الهلال عند التاسعة مساء اليوم مواجهة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب ساوتومي في أولى مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون 2021 ويأمل صقور الجديان في انطلاقة قوية بعد أن عرفت صفوف المنتخب العديد من التغييرات في الفترة الماضية باستدعاء عدد من المحترفين في الدوريات الأوروبية والإفريقية لتكون الخيارات جيدة أمام الكراوتي زدرافكو وطاقمه المعاون.

وشهدت تحضير ات صقور الجديان تركيزا واهتماما كبيرا طوال الفترة الماضية بمشاركة جميع اللاعبين المختارين.

وسيدفع الكرواتي بالتشكيلة الأنسب في وجود علي عبد الله أبوعشرين، عبد اللطيف بويا، أمير كمال، أحمد آم بيبو، سموأل ميرغني، أبوعاقلة عبد الله، محمد الرشيد، نصر الدين الشغيل، التش ورمضان عجب بجانب الخيارات في مختلف وظائف الملعب في وجود شرف الدين شيبوب، يس وأنس.

ومن جانبها أمنت اللجنة على كل التدابير الإجرائية التنظيمية، وقررت استمرار تجربة التذاكر الإلكترونية، وأن تكون الفئات الخاصة بدخول المباراة رمزية، بواقع؛ (20 – 40 – 60 – 100) جنيه، وأن يتم فتح الأبواب الساعة السادسة مساء قبل ثلاث ساعات من انطلاقة المباراة المحدد لها التاسعة.