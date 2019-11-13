“قوى الحرية”: الموقعون على إعلان جوبا غير مفوضين

فجرت قوى الحرية والتغيير مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكدت أن الموقعين على إعلان جوبا غير مفوضين، في وقت حذرت الجبهة الثورية من مغبة انهيار إعلان جوبا ونسف مفاوضات السلام حال أصرت قوى الحرية والتغيير على تجاوزها في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات. وأضافت (حدوث ذلك سيكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير).

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وقال رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو خلال حديثه لبرنامج (حوار المستقبل) الذي بثته قناة النيل الأزرق بحسب صحيفة السوداني، إن الجبهة الثورية ظلت داعمة للحكومة الحالية رغم تجاوزها في الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء، ولكنه حذر في ذات الوقت قوى الحرية والتغيير من مغبة الاستمرار في الانفراد بالحكم وإهمال الثورية التي لعبت دوراً” كبيراً” في التغيير يؤهلها لأن تكون جسماً” حاكماً”.

من جانبه أكد رئيس الحزب الوحدوي الناصري عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير د. جمال إدريس رداً على تأكيد التوم هجو بوجود اتفاق بجوبا يلزم قوى الحرية والتغيير بعدم تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة قبل اتفاق السلام أكد أنه لم يتم التشاور مع الحرية والتغيير قبل التوقيع على إعلان جوبا، مؤكداً أن الجهات التي مهرت الاتفاق غير مفوضة، وأكد أن من دوافع قوى الحرية والتغيير لتعيين الولاة أن التغيير لم يحدث في الولايات حتى الآن وأن الاهتمام ينصب على الخرطوم حتى الآن مع ترك الولايات للمؤتمر الوطني، وتابع (الولايات توشك أن تخرج عن اليد تماماً) ، مؤكداً وجود ضرورة عملية لتعيين الولاة خلال الوقت الراهن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)