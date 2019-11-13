منجد النيل يتوقف عن التدريبات ويغلق هاتفه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر، أن حارس المريخ منجد النيل تفاقمت أزمته مع النادي، ووفقاً للمصدر فإن اللاعب أغلق هاتفه وتوقف عن التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن فشلت الجلسة التي عقدت معه من قبل اللجنة التي كونها المجلس لبحث تداعيات حل معضلته مع النادي، وسط توقعات بتوسع دائرة الخلاف بين الطرفين، بحسب صحيفة الصيحة.

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