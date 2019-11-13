لجنة وزارية لحصر العربات الحكومية للمساهمة في نقل المواطنين بالخرطووم..

الخليج 365:

وجهت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة ، بحصر العربات الحكومية المتوفرة للمساهمة في نقل المواطنين بالإضافة إلى تكوين لجنة للمراقبة والمتابعة وتوزيع هذه العربات للعمل في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم من اليوم.

وأوضح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، أن اللجنة اجتمعت بقيادات الخدمة المدنية في إطار تنفيذ قرار وضع العربات الحكومية التابعة للوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة في خدمة المواطنين.

وقال إن القرار يجئ كحل مؤقت لأزمة المواصلات، مبيناً أن الأجتماع شهد مشاركة واسعة من قيادات الخدمة المدنية، وترأس وزير الحكم الإتحادي د. يوسف آدم الضي أمس بمجلس الوزراء الإجتماع المشترك للجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد مع وكلاء الوزارات وقيادات الخدمة المدنية القومية. المادة السابقة مطالبات بإقالة والي الخرطوم ومعتمد جبل أولياء وحل “الوطني” المقالة القادمة والي الخرطوم يخصص يوم “الثلاثاء” من كل اسبوع للنظر في طلبات السكن الشعبي بالولاية…

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