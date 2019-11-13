“الكاردينال” لجماهير الهلال: أعدكم بتحقيق كأس إفريقيا

الخليج 365 :

أشاد أشرف الكاردينال بجماهير الهلال وقال بأنهم سوف يقدمون الكثير لرفعة النادي وسوف يفتتح النادي وسيدعم الكثير من المناشط، مبيناً أنه يدير النادي بصورة ديمقراطية، وأضاف قائلاً رداً على منتقديه بأنه سوف يظل رئيساً للهلال لمدة عشر سنوات قادمة ووعد جماهير الهلال بالكأس الأفريقي.

وقال “الكاردينال” خلال حديثه في احتفال تكريمه الذي أقامته الهيئة الاستشارية لنادي الهلال مساء أمس بقاعة الصداقة بحسب صحيفة المجهر، إنه كلف بعض المحامين في أمريكا للدفاع عن بعض شركاته التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية، وقال “سنكسب القضية بإذن الله” وأقسم بأنه لم يحصل أن تاجر بالسلاح وبالفعل قد سُحبت بعض الاتهامات، وأشاد بالحضور الكبير وفي مقدمتهم الإمام أحمد المهدي والسفير السعودي وشكر أبناء الهلال.