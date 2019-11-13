أمر قبض لـ”السنوسي” و”علي الحاج”

التاريخ: 13-نوفمبر-2019
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أصدرت النيابة العامة أمر قبض في مواجهة القياديين بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي، بشأن أدوارهما في انقلاب الإنقاذ، فيما خاطبت النيابة إدارة السجون لتسليم (البشير وعلي عثمان ونافع وعوض الجاز) للتحري في ذات القضية.
وقال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير محمد حسن عربي في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن النيابة واصلت إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989، تحت إشراف وكيل النيابة أحمد النور الحلا، معلناً مخاطبة سلطات السجون لتسليم المتهمين (عمر حسن أحمد البشير، علي عثمان محمد طه، نافع علي نافع وعوض أحمد الجاز).
وكشف عربي عن إصدار أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، وأضاف “ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحق كل من علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي ولم يتم القبض عليهما حتى الآن”، منوهاً إلى أن النيابة أصدرت أمراً بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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