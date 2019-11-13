تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * أمر قبض لـ”سنوسي وعلي الحاج” * (55) مليون يورو مساعدات أوروبية للسودان * والي النيل الأبيض يهدد لجان المقاومة بالسجن * ساطع: قتلة أحمد الخير اليوم مثل الفئران الصيحة: * النيابة تصدر أوامر قبض ضد (السنوسي وعلي الحاج) * علياء أحمد هارون تكشف تفاصيل وحقائق مثيرة حول اعتقال والدها * واشنطن تستبعد رفع البلاد عن قائمة الإرهاب في الفترة القريبة القادمة * مجموعة (كلنا حميدتي) تكشف تفاصيل لقاء “حميدتي” بحضور التعايشي المجهر: * أوامر بالقبض على “السنوسي” و”علي الحاج” بتهمة المشاركة في انقلاب “البشير” * انطلاق قطار المواصلات بالخرطوم نهاية الأسبوع المقبل * إحباط تهريب سبائك ذهبية وعملات أجنبية عبر مطار الخرطوم Advertisements آخر لحظة: * والٍ متوعداً محتجين بالسجن: (زمن الصبة انتهى) * التحقيق مع طه ونافع وأوامر قبض لـ”السنوسي وعلي الحاج” * الثورية: ولايات لا يمكن حكمها بمدنيين الجريدة: * مصرع (3) مواطنين بانفجار جسم غريب في مروي * أوامر بالقبض على “السنوسي وعلي الحاج” بتهمة المشاركة في إنقلاب “البشير” * لجان مقاومة الكلاكلات تطالب بإقالة والي الخرطوم الدار: * خالة طفل الكلاكلة تعترف بقتله خنقاً وتمثل جريمتها * المتهمون بقتل أحمد الخير داخل المحكمة يهتفون: نحن ما زلنا أسود * وزير الصحة الإتحادي يعفي مدير الصحة بالجزيرة * أوامر بالقبض على “السنوسي وعلي الحاج” بتهمة المشاركة إنقلاب “البشير” * بشرى سارة.. انطلاق قطار مواصلات الخرطوم يوم 21 وفئة التذكرة 10 جنيهات * تنفيذ قرار ترحيل المواطنين بالسيارات الحكومية مجاناً اليوم الخرطوم (أخبار الخليج 365

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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