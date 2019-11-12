مدير امتحانات السودان: “يا أنا.. يا الوزير”

قال سكرتير امتحانات السودان مختار محمد مختار، إن هناك اتجاهاً لتقديم كامل طاقم إدارة الامتحانات استقالاتهم تضامناً معه كمدير عام، وأضاف بأنه دفع باستقالته بسبب تصريحات وزير التربية والتعليم العام محمد الأمين التوم بشأن نتيجة امتحانات الشهادة السودانية، ووصف عباراته بالجارحة، وأن حديثه مؤثر في مستقبل الشهادة السودانية.

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وقال مختار بحسب صحيفة الصيحة، إن على الوزير أن يستقيل أو أن يتم إعفاؤه، وأضاف: “يا أنا يا الوزير في الوزارة”، وأكد أن الطاقم كله سيقدم استقالته حال عدم إعفاء الوزير أو عدم تقديم استقالته، ووصف تصريح الوزير بأنه أضعف الشهادة، وأنه “محض افتراء”، واعتبر أن ما رُشح عن الوزير سوء تقدير”، واستبعد وجود أجندة للوزير، وتخوف من إيقاف منح من بعض الدول بسبب تلك التصريحات.

وقال مختار إن تصريحات الوزير جاءت في توقيت غير مناسب، إذ أن الطلاب مقبلون على امتحانات العام 2020، ونفى صحة رسوب طلاب (16) ولاية في اللغة العربية العام 2018م، وقال إن ذلك مستحيل، وأشار إلى أن أوائل السودان ليسوا أغنياء، وقال: “مافي أوائل من أسرة أبرسي مثلاً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)