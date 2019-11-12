نقابة التعليم العام تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

التاريخ: 12-نوفمبر-2019
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طالبت النقابة العامة لعمال التعليم العام بإقالة وزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، احتجاجاً على تصريحاته بوجود غش في امتحانات الشهادة الثانوية لمدة 15 عاماً.
واستنكرت النقابة في بيان صحفي وفقاً لمصادر، تصريحات الوزير، كونها تصيب التعليم في مقتل، وتشكك في نزاهة المعلمين، وتحط من قدر الشهادة السودانية.
وأشادت النقابة بالمعلمين ونزاهتهم، وقالت إنها ستظل حامية لحمى العاملين في القطاع ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المهنة.
وشددت النقابة على حسب صحيفة السوداني، على أن عملية المعايرة التي تجريها إدارة الامتحانات مستخدمة في معظم الدول وكبريات الجامعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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