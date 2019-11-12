تفاصيل القبض على “يوسف عبد الفتاح”

ألقى فريق من مباحث الشرطة القبض على القيادي الإسلامي يوسف عبد الفتاح فجر أمس للتحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ 1989م.

وقال مصدر، إن فريق من المباحث خصصته الشرطة لتنفيذ أوامر القبض على المتهمين في بلاغ انقلاب 1989م، ألقى القبض على يوسف عبد الفتاح بالقرب من منزله بالخرطوم بحري، بموجب أمر قبض صادر من نيابة الخرطوم شمال.

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وكشف المصدر أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام في بلاغ انقلاب 1989م أخضعت “عبد الفتاح” للتحقيق منتصف نهار أمس بوصفه متهماً، ومن ثم أمرت بإيداعه في سجن كوبر، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)