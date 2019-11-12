تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * عشرات الملايين من الدولارات خسائر حريق مشروع زراعي بسنار * منع الأجانب من ممارسة التجارة * تفاصيل القبض على (يوسف عبد الفتاح) * فريق من المباحث للقبض على المتهمين في بلاغ انقلاب الإنقاذ الصيحة: * مدير امتحانات السودان لـ(الصيحة): “يا أنا.. يا الوزير” * وزراء الاتحاد الأوروبي يصفقون لـ”حمدوك” ويعلنون استعدادهم لدعم برنامجه * القبض على يوسف عبد الفتاح.. الطعون الإدارية تقبل طعناً بحل “الوطني” * النيابة تستعجل المركزي لمدها بأرصدة (40) من مسؤولي النظام السابق المجهر: * المؤتمر الشعبي يدعو لتسليم “البشير” إلى المحكمة الجنائية * المحكمة الإدارية تشطب طعن (زيرو فساد) لحظر نشاط (المؤتمر الوطني) Advertisements آخر لحظة: * القضائية تحقق بشأن علاج “البشير” خارج كوبر * الثراء الحرام تتقصى حول عقود تعدين لرموز النظام * قبول طعن أولى بحل المؤتمر الوطني الجريدة: * “تجمع المهنيين” يستنكر محاولات حميدتي ودمبلاب لاستقطاب لجان المقاومة * قبول طعن “زيرو فساد” ضد مجلس الأحزاب بشأن حل الوطني * مواطنو سوبا يتهمون وزارة التخطيط واللجان الشعبية ببيع أراضيهم الدار: * اعتقال يوسف عبد الفتاح بعد صلاة الصبح بمسجد الصافية * استشهاد العقيد فائز حبيب الله في حادث مروري بعد نهاية مناوبته بشرطة الولاية * الدفاع يقدم طلباً والاتهام يعترض والمحكمة ترفض في قضية مجزرة شقة شمبات * امتلاك علي عثمان، الجاز، الخضر عقود معادن ونيابة الثراء الحرام تتحرى * المؤبد لمدان باغتصاب طفلة داخل منزله بعطبرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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