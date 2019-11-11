عاجل … اعتقال يوسف عبد الفتاح (رامبو)

ألقت السلطات السودانية فجر (الاثنين) القبض على العقيد م. يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو) عقب خروجه من مسجد المسرة بالصافية.

Advertisements

وكشف مصدر يجاور عبد الفتاح في السكن بحسب ما أوردته عدد من المواقع الاخبارية المحلية عن أن الاعتقال تم عبر عربات دفع رباعي (تاتشرات) يمتطيها افرادا يرتدون زيا مدنيا بمعية بعض من يرتدون الزي الرسمي. متوقعا أن يكون الاعتقال تم على ذمة عدد من القضايا المرفوعة ضده من وزيرة الشباب والرياضة، واستدرك: على الرغم من ذلك كان يمكن اعتقاله أو القاء القبض عليه بشرطة عادية حتى لا يتم تأويل الامور.

ولم يصدر نفي للخبر من أي جهة رسمية حتى الآن.

وشغل يوسف منصب نائب معتمد الخرطوم في بدايات انقلاب المخلوع فضلا عن العديد من المناصب في المؤتمر الوطني أو في الدولة أخرها (ترقية السلوك الحضري).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)