تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * مدير عام الامتحانات يطالب بإعفاء وزير التربية أو تقديم استقالته * (الصادق المهدي) يشدد على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي والولاة الجريدة: * لجان مقاومة الخرطوم تتبرأ من لقاء حميدتي * وفاة (3) مواطنين بحمى الضنك بولاية كسلا * موجه تربوي: نسبة النجاح في الشهادة السودانية العام القادم لن تتخطى الـ (30%) الصيحة: * استقالة مدير امتحانات الشهادة.. واتجاه لمقاضاة وزير التربية * حمدوك يستنكر التركيز على قميصه في الفاشر ويؤكد (تحقيق العدالة) * مسلحون ينهبون مواطناً (5) كيلو ذهب و(8) مليارات جنيه بنيالا السوداني *الحكومة: حل المؤتمر الوطني من أبرز أولوياتنا * مدير الامتحانات لـ (السوداني): توقفت عن العمل احتجاجاً على تصريحات وزير التربية * قرار لمجلس الوزراء بنقل المواطنين بالعربات الحكومية Advertisements آخر لحظة *تصريحات الوزير تثير غضب مسؤولين بالتربية * لقاءات مهمة لحمدوك ببروكسل اليوم * طرح مطار الخرطوم الجديد للاستثمار الاجنبي الوطن * العدل والمساواة بالداخل: (اولاد الخرطوم ما دايرين سلام) مجلس الوزراء يلزم العربات الحكومية بنقل المواطنين الدار * تجميد حسابات رموز النظام السابق يثير أكبر ضجة * الدار ترصد بلاغ الطفل أواب الذي عثر عليه داخل حفير مائي بولاية الجزيرة * طفلة المقاريت عثر عليها مقتولة والمتهم يقذف بجثتها بالشارع العام * المهدي يدعو لكنس ومحاسبة من دمروا مشروع الجزيرة * المحكمة تستعد لاستجواب شهود دفاع في قضية مقتل شاب على يد أبناء عمومته * أحمد الطاهر يؤدي القسم عضواً بلجنة التحقيق المستقلة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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