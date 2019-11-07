بالصورة.. وصول أحد المحترفين للمشاركة مع منتخب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل الخرطوم مساء اليوم الثلاثاء اللاعب أحمد يونس لاعب أكاديمية أوليمبك هارليم الهولندية للمشاركه مع المنتخب الوطني في،مباراته الأفريقية القادمة واستقبل اللاعب في مطار الخرطوم السيد حسن برقو رئيس لجنة المُنتخبات الوطنية.

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