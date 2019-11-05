بالفيديو : مؤسس مدارس “كبيدة” العالمية يفجر المفاجآت .. هذا ماحدث

أعلن السيد “محمد عبدالرحمن كبيدة” مؤسس و مدير مجموعة مدارس كبيدة العالمية بالخرطوم في مؤتمر صحفي تفاصيل الأحداث الأخيرة بمدرسته .

وتحدث “محمد” في مؤتمر صحفي عن الأحداث الدامية و العنيفة التي حدثت مساء السبت بمدرسته الخاصة باركويت حيث روى تفاصيل المشاجرة و قال إن مثل هذة الأمور والعنف الأسري و التهجم على المدارس و الأطفال يجب أن تتوقف .

وناشد “كبيدة” المجلس السيادي ومحكمة الأسرة والطفل ووزارة التربية والتعليم بحماية الأطفال والوقوف ضد هذه الظواهر السالبة بالمجتمع السوداني ووصفها بالدخيلة .

وأضاف بأن المدرسة شرعت بفتح بلاغات قانونية ضد الجاني منها التعدي على ممتلكات المدرسة وأيضاً قامت مجموعة من أولياء أمور الطلاب بفتح العديد من البلاغات الجنائية ضد والد وأسرة الطالب ,

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وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قال “كبيدة” إن أحد طلاب المدرسة العريقة بالخرطوم قام بتصوير زميلته وأن الهواتف أصلاً ممنوعة داخل المدرسة, فطلبت الفتاة من أصدقائها المساعدة ومسح صورها من هاتف الطالب فقرر مجموعه من الطلاب الذهاب للشاب الذي قام بالتصوير في منزله .

وفور وصولهم إلى منزل الشاب وجدو والده في انتظارهم , وجلس معهم في “مصطبه” الشارع على حد وصف المصدر وعندما سرد له الطلاب تفاصيل ما فعله ابنه قام بضرب أحدهم “كف” وأطلق الذخيرة على البقية فخاف الطلاب وهربو .

ولم تكتف أسرة الشاب بهذا فقط ليتفاجأ الطلاب بعد يومين من إطلاق النار بالشاب ووالده واخوته الثلاثة وهم يتهجمون على المدرسة وطلابها أثناء المحاضرة الليلية “النايت كلاس” بحسب المصدر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)