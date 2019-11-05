عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

صحيفة أمريكية: تسليم البشير للجنائية شرط لرفع العقوبات

الكشف عن حالات استغلال في صرف أدوية الإمدادات الطبية

السلطات الأمنية تضبط عملات مزيّفة بشرق دارفور

نازحون بشمال دارفور يطالبون بتسليم البشير للجنائية

التيار

سفير برلين للتيار: تلقّينا موافقة الحكومة للخبير الاقتصادي الألماني

بلاغاتٍ ضد وقاية النباتات بكسلا بسبب بيع مبيداتٍ فاسدة

حمدوك: السلام سيكون ناقصًا دون استصحاب آراء النازحين

السيادي ينظر في قوائم السجناء وفقًا لمبادرة التيّار

الكباشي للتيار: قمة ثلاثية للبرهان ـ سلفا ـ موسفيني بشأن سلام الجنوب

وفد سعودي بالخرطوم خلال أيام لمناقشة قرار إيقاف صادر الماشية

المغتربون: سنشرع في أبراج سكنية بالتنسيق مع صناديق الإسكان بالولايات

أخبار اليوم

(أخبار اليوم) ترافق حمدوك للفاشر وتورد تفاصيل الزيارة.

صيدليات الإمدادات تتمسك بالروشتة لصرف الدواء .

لجنة التحقيق في فض الإعتصام تتجه لإنشاء مكتب لتلقي دعاوى المواطنين .

نازحو معسكر زمزم يطالبون بتوفير الأمن والاستقرار .

في قضية مجزرة شقة شمبات : المحكمة تغلق قضية دفاع المتهم الأول لعدم إحضار شهوده .

الوطن

إعفاء “فوراوي” مدير المؤسسات العلاجية الخاصة بالخرطوم

نازحو دارفور يطالبون “حمدوك” بتسليم البشير للجنائية

زيارة مرتقبة للرئيس سلفاكير للخرطوم خلال الساعات القادمة

تصدير شحنة من اللحوم إلى السعودية خلال أيام

خبير: القانون يمنع محاكمة أي سوداني بالخارج

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آخر لحظة

الحكومة تضع شروطاً لإعفاء المسؤولين

وفد سعودي بالخرطوم لبحث إيقاف صادر الماشية

خطة لرفع الأجور واستعادة الأموال المنهوبة

تنقلات جديدة وسط المستشارين القانونيين بالعدل

حمدوك يتعهد بتوفيق أوضاع النازحين ويعد بالقصاص

اتفاق بين السودان وأفريقيا الوسطى لتأمين الحدود

الانتباهة

تحقيق في تزوير لوحات سيارات منحتها اليوناميد للحكومة

المالية: خطة لردم الهوة بين الأجور والأسواق

أديب: صور وفيديوهات فضّ الاعتصام مقبولة قانونًا

استئناف في بلاغٍ ضد متهمين بخصوص اشتباك قبلي بحلايب

جامعة الخرطوم: طرد عميد المدارس سلوك غير تربوي

رئيس الوزراء للنازحين:” سعادتي منقوصة ولن نرتاح ما لم نحقق مطالبكم”

البدوي: خطة لدمج بعض المصارف وإعادة رسملة أخرى

المريخ في تحدٍ صعب أمام الخرطوم الوطني بالممتاز

اليوم التالي

وفد سعودي يزور الخرطوم لمناقشة قرار وقف صادر الماشية

إعفاء مدير المؤسسات العلاجية الخاصة في وزارة الصحة بالخرطوم

“حمدوك” يتعهد بتوفيق أوضاع النازحين واللاجئين في دارفور

نبيل أديب: الصور و الفيديوهات في فض الاعتصام مقبولة قانونباً

السوداني

وزير المالية: خطة لزيادة الأجور ودمج بعض المصارف

حمدوك: لا نملك عصا سحرية لتغيير تركة 30 عامًا

السودان يطلق أوّل أقماره الصناعية

توقيف شبكة نهب مسلّح تستخدم سيارات”الليموزين

الجبهة الثورية: الاتجاه لتعيين الولاة وتشكيل التشريعي تجاوز كبير لإعلان جوبا

بيتاي: واليت المؤتمر الوطني خوفًا وطمعًا