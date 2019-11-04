التاريخ: 04-نوفمبر-2019
نشر رئيس حركة تحرير السودان “عبدالواحد محمد نور” مقطع فيديو لايف عبر صفحته بموقع “فيس بوك” يتحدث فيه عن رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول “عبدالفتاح البرهان” .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) الفيديو وجد انتشاراً واسعاً و أثار ضجة واسعة جداً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والميديا بالسودان , وتحدث “نور” عن علاقته الشخصية بـ”البرهان” حيث قال إن “عبدالفتاح” عندما كان برتبة الملازم أول كان جزء من المجتمع بمدينة “زالنجي” .
ووصف “عبدالواحد” علاقته برئيس المجلس الانتقالي بالعلاقة الشخصية و أنهم جلسوا وتسامروا كثيراً ولعبو “الكوشتينة” أثناء تواجدهم بمدينة “زالنجي” , وتحدث عن أن “البرهان” كان مدير مكتب “الدابي” في ذلك الزمان .
وقال “عبدالواحد” إن من قام بتطبيق الإبادة الجماعية و التطهير العرقي وسلح المليشيات ليقوموا بعمليات قتل منظم ضد المواطنين المساليت هو “الدابي” .
وفجر “عبدالواحد الكثير من المفاجآت في مقطع الفيديو الذي بثه عبر لايف بـ”فيس بوك” حيث تحدث عن أن جنود حركته اعتقلو “عبدالفتاح البرهان” و أمرهم بإطلاق سراحه فوراً لعلاقتهم الشخصية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : “عبدالواحد” يتحدث عن علاقته برئيس مجلس السيادة .. ويروي تفاصيل إعتقال جنوده لـ”البرهان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.