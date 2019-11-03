انصاف فتحي.. (درويشة)

أكملت الفنانة انصاف فتحي ترتيبات اطلاق اغنيتها الجديدة “درويشة” من كلمات والحان اشرف امين. Advertisements وبحسب آخر لحظة، كانت انصاف قد قدمت في الاشهر الماضية عدداً من الاغنيات الجديدة وشاركت في عدة فعاليات داخل وخارج البلاد، وتعد الآن لرحلة فنية بعنوان ” رحلة في ديار المريود” تزور فيها مدن الفاشر، نيالا، الضعين، اللعيت، غبيش، عديلة، الابيض، والنهود، اضافة الى معسكرات النازحين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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