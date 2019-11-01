استئناف الدراسة بجامعة البحر الأحمر غداً (السبت)

أعلن مدير جامعة البحر الأحمر البروفيسور حسن بشير محمد نور استئناف الدراسة بالجامعة غداً السبت، وأكد أنهم أزالوا كل المعوقات التي من شأنها تعطيل الدراسة.
وأوضح بشير في مؤتمر صحفي بمباني الجامعة أمس، أنهم أجروا تعديلات كاملة في كليات وإدارات الجامعة، ونوه إلى أنهم مكلفون بمهام معينة خلال هذه الفترة ومراجعة الرؤية الكلية للجامعة ضمن منظومة التعليم العالي في الجوانب الأكاديمية والإدارية.
وأشار مدير الجامعة بحسب صحيفة الصيحة، إلى وجود مشاكل في عدد من الداخليات جاري العمل على معالجتها.
من جهته أكد وكيل الجامعة أن كل الميزانية المتوفرة تم توجيهها لتهيئة بيئة الجامعة لإنجاح الامتحانات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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