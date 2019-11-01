أغلى انتصار على مبدد البطولات.. بقلم مأمون أبو شيبة

الخليج 365:

الفوز على مريخ السلاطين على أرض النقعة يعتبر من الأحداث النادرة خاصة بالنسبة للمريخ العاصمي.

لهذا نعتبر فوز مريخ السودان على ابنه العاق داخل معقله اغلى انتصار حققه المريخ خلال الفترة الأخيرة.

لا أكذبكم القول إن بعض مشجعي مريخ السودان تمنوا هبوط مريخ السلاطين.. والسبب حرمانه للمريخ الأب من بطولتي الدوري الممتاز للعامين 2017م و 2018م وتحويل مسار البطولتين للهلال أمدرمان.

في العام 2017 كان متاحاً للمريخ التتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل مواجهة نده الهلال في ختام الدوري، هذا إذا كان قد حقق الفوز على مريخ السلاطين بأرض النقعة.. وبالفعل كان المريخ قريباً من الفوز عندما تقدم بهدف حتى قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.. ولكن مريخ الفاشر حقق التعادل من هدف غير صحيح سبقته مخالفة مركبة من أربع مخالفات في وقت واحد ارتكبت مع حارس المريخ وقتها جمال سالم وسكت عنها حكم الفاشر الذي أدار اللقاء.. لتضيع بطولة الدوري من المريخ الذي خسر المباراة النهائية أمام الهلال رغم دخوله بفرصتين لحسم البطولة.

وفي العام 2018 ضاعت أسهل بطولة من المريخ بعد أن خصم الفيفا 6 نقاط من الند الهلال.. ليتسبب المدرب الزلفاني ومريخ الفاشر وحكم مغمور لئيم من نيالا بجانب الحارس جمال سالم المتواطئ لصالح الهلال ومجلس المريخ الغافل عما يجري في الساحة، في ضياع اللقب من المريخ.

بعد خصم 6 نقاط من الهلال كان المريخ في حاجة لنقطة واحدة في آخر مباراتين أمام الهلال ومريخ الفاشر لحسم اللقب.. وللأسف خسر المريخ أمام الهلال ثم خسر أمام مريخ الفاشر في النقعة بتواطؤ قذر من الحارس جمال سالم الذي كان قد تعاقد سراً مع الهلال قبل السفر إلى الفاشر.. كما أدار المباراة حكم مغمور لئيم من نيالا كان قاسياً على المريخ وحرم الفريق من مخالفة جزاء واضحة ارتكبت مع الموهوب التش حيث تخابث الحكم اللئيم المتربص ومنح التش انذاراً بدلاً من احتساب المخالفة الواضحة التي ارتكبت معه.. كما تواطأ جمال سالم وتعمد عدم صد تسديدتي منتصر بالقفز في الهواء تمثيلاً دون مد يديه لصد الكرة.. ومشاركة جمال المتعاقد سراً مع الهلال كانت غفلة وسذاجة من مجلس المريخ الذي لم يلتفت لكل ما كنا نكتبه في تلك الأيام عن سعي الهلال للتعاقد مع جمال سالم.. بل كان الزميل شمس الدين الأمين قد أكد إن جمال سالم في طريقه للهلال قبل 6 شهور من توقيعه للهلال.. فسخروا منه!!

بمناسبة التش أكد لي أحد الفنيين إن التش لاعب موهوب وهو أكثر لاعب ترتكب معه مخالفات الجزاء حيث يجيد غربلة المدافعين والمرور منهم بسهولة ولكن أقدامه دائماً تكون قريبة من المدافعين لهذا يضطرون لعرقلته لحظة مروره منهم، وكل الحالات التي يتعرض فيها للعرقلة مخالفات صريحة ليست فيها أي تمثيل من اللاعب، ولكن بعض الحكام يتحاملون على المريخ بعدم منحه حقه في ركلات الجزاء أو الفاولات التي ترتكب مع التش.

* عودة المريخ من الفاشر بالنقاط الست يعتبر انجازاً يستحق عليه لاعبو المريخ التهنئة والتحفيز.. وكان يمكن أن يعود المريخ بنقاط دارفور التسع كاملة لولا الخطأ الشنيع لمجلس الفشل بإقالة إبراهومة وتسليم قيادة الفريق لمدرب مغمور أشبه بنجوم المصارعة الحرة تسبب في ضياع خمس نقاط غالية أمام حي العرب وحي الوادي.. ولولا إيقاف هذا المدرب الجاهل عند حده لعاد المريخ من دارفور صفر اليدين..

* رغم الفوز الغالي أمس إلا أن أداء المريخ لم يكن مرضياً خاصة في الشق الهجومي.. وكنا قد نصحنا بوضع رمضان في الوسط المهاجم بجوار التش على أن يلعب تيري في المقدمة الهجومية ويلعب السماني (لاعب غارزيتو المفضل) في الجانب الهجومي الأيمن.. على أن يجلس التكت والنعسان في الاحتياطي.

* قلنا إن تيري لاعب انطلاقات ومساحات غير موفق أمام الدفاعات المتكتلة ولكنه خطير أمام أي فريق يلعب كورة مفتوحة.. كما أن رمضان أخطر عندما يلعب مهاجماً ساقطاً في الوسط ونأمل أن يستوعب جمال أبوعنجة هذه الحقيقة..

* بعد الخروج الاضطراري لمحمد الرشيد ودخول تيري في المقدمة وتراجع رمضان للوسط المهاجم بدأت تظهر خطورة المريخ الهجومية بل نال تيري هدف الفوز وضاعت ثلاث فرص سهلة وانفرادية للمريخ إذا كان قد تم التعامل معها بقليل من التركيز لجلس المهرج محسن سيد صامتاً على الدكة..

* الفرصة الانفرادية التي أهدرها تيري وهو قادماً من الجانب الأيسر وحاول لعب الكرة هوائية في الزاوية البعيدة يجب ألا تمر مرور الكرام.. أي يجب تصحيح خطأ تيري في التمارين بتكرار نفس الوضعية مرات كثيرة ليتمرس على الطريقة الصحيحة للتسديد الهوائي في الزاوية البعيدة.. بل يجب تدريب كل لاعبي الهجوم والوسط والطرفين على التنفيذ الصحيح للتسديد من هذه الأوضاع الانفرادية.