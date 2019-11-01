عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيّحة

ترامب: السودان لا يزال يشكّل تهديدًا للأمن القومي

الاتحاد الأوروبي يستفسر الحكومة بشأن تسليم البشير للجنائية

تخفيض المعاملات المروية بالخرطوم بنسبة”50%”

النائب العام يؤكّد حاجة دعاوى الفساد وغسل الأموال للدعم الفني

إطلاق سراح”7″ قيادات عسكرية متهمين في المحاولة الانقلابية الأخيرة

مقتل”3″ من مواطني أبيي على أيدي متفلتين جنوب بحر العرب

الجريدة

“1400” طلب لسحب الثقة من نقابات النظام البائد

القبض على لجان مقاومة مايو بتهمة التعديّ على مقرّ منظمة الدعوة الإسلامية

تجمّع المهنيين: أيّ مسؤول يثبت تورّطه في فضّ الاعتصام سيلحق بإخوانه في كوبر

مواطنون بالقرشي يطالبون بإقالة المدير التنفيذي للمحلية

مديرة جامعة الخرطوم تتعهّد بتحسين وضع الأستاذ الجامعي

أخبار اليوم

اليونسيف: وفاة ١٢٠ طفلأً سودانياً يومياً بسبب سوء التغذية.

شرطة أمن المجتمع تكشف ملابسات القبض على شباب متهمين بالاتجار بالمخدرات.

لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام تؤدي القسم أمام رئيس الوزراء .

أبناء المعتقلين من رموز العهد السابق ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراحهم.

الوطن

وفاة “120” طفل يومياً بسؤء التغذية

وفد أوربي عالي المستوى يصل الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية

السعودية تعلن زيادة استثماراتها الزراعية بالسودان

“أيقونة الثورة” تطالب بالضغط على الحكومة لمساواة المرأة بالرجل في السلطة

آخر لحظة

الحكومة تدرس الإفراج عن رموز النظام

تصفية مؤسسات إعلامية مملوكة للمخابرات

أجانب ينهبون ذهب وأموال معدنين بالشمالية

وفاة (120) طفلاً يوميا بسوء التغذية

حركة مناوي تطالب بإرجاء تعيين الولاة

(460) مليون يورو مساعدات أوروبية للسودان

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السوداني

وزير المالية يكشف عن تمويل دولي لموازنة2020

وفد أوروبي يستفسر النائب العام بشأن تسليم البشير للجنائية

النيابة تأمر بإطلاق سراح متهمين في المحاولة الانقلابية

إقالات وتعيينات لوكلاء وزارات

الجيش: صامدون رغم ادعاءات المشككين

وزير الشؤون الدينية: أبحث عن الذين يعبدون الحجارة والأوثان

تجمّع المهنيين: عناصر النظام السابق تعرقل سحب الثقة من النقابات

اليوم التالي

قيادي بـ “التغيير” موكب من “17” سيارة لعلاج الرئيس المخلوع في مستشفي للعيون

لجنة التحقيق في فض الاعتصام تؤدي القسم أمام “حمدوك”

“زيرو فساد” : أحمد هارون أوقف إجراءات تحلل لموظف في ديوان الزكاة

“4” وفيات بحمي “الوادي المتصدع” في نهر النيل

الحكومة تشرع في تصفية مؤسسات إعلامية تابعة للأمن والحركة الإسلامية

الانتباهة

ترامب يمدّد حالة الطوارئ تجاه السودان

الاتحاد الأوروبي:” أسئلة للمجتمع الدولي بشأن تسليم البشير للجنائية”

خريطة طريق دولية لإعادة تأهيل السودان اقتصاديًا

شركة ألمانية لتأهيل شبكات الكهرباء

إعفاء وتعيين وكلاء في ثلاث وزارات

سلفاكير يعترف بعدم دفع الأموال لتنفيذ بند”الترتيبات الأمنية”

نور الهدى: الدولة أفشل طابع وناشر

فوك بوث: تشكيل الحكومة حاليًا انتهاك لاتفاق السلام

العثور على”ملتوف” وبطاقات طلابية مزوّرة بجامعة الجزيرة

مسيرة جماهيرية تطالب بإقالة والي الجزيرة

التيّار

وزير المالية: اتّفقنا مع جهات دولية لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج

حمدوك يصدر قراراتٍ بإعفاء وتعيين وكلاء وزارات

الرئيس الأمريكي يمدّد حالة الطوارئ تجاه السودان

كبر بالمحكمة لتسجيل اعتراف قضائي بشأن اتهامات ثراء حرام وغسيل أموال

التوم هجو: الترابي شهد على فوزي بمنصب والي سنار

الكباشي لـ”التيّار”: مبعوث من سلفاكير يصل الخرطوم اليوم

تمديد سجن الوزير السابق ومطلقته تكشف المثير