أول مباراة مصارعة نسائية في تاريخ السعودية.. غدا

أعلن الاتحاد العالمى للمصارعة الحرة، إقامة أول مباراة نسائية فى تاريخ الاتحاد غدا الخميس، وأعلن مايكل كول المتحدث باسم الاتحاد إقامة المباراة، اليوم الأربعاء، من الرياض.
ومن المقرر أن تكون المباراة بين المصارعتين لاسي إيفانز وناتاليا وهما من مصارعى الاتحاد الذين لهم تاريخ كبير، وتعد المصارعة إيفانز محاربة قديمة فى قوات المارينز الأمريكية وخدمت لمدة خمس سنوات.
ووصف المصارع العالمى تربيل إتش الحدث بالتحول الثقافي الكبير وأن الأمور تتغير فعلا.
وكان المسئولون السعوديون منعوا سابقا إقامة أى مباريات نسائية ضمن مباريات المصارعة الحرة.
وكان الاتحاد أقام مباراة مصارعة نسائية في أبوظبى في الإمارات في عام 2017 وكانت المصارعات ترتدى زيا يغطى معظم أجسادهن وهو ما يعتقد أن يكون نفس الشئ مع المتصارعتين.
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