بالفيديو: بعد ظهورهما في دويتو راقص ..ريان الساتة تخسف بالفنان عاصم البنا الارض في نظر جمهوره

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شرسا على الفنان ونجم برنامج أعاني وأغاني) الفنان عاصم البنا وذلك بسبب ظهوره وهو يؤدي اغنية مع الفنانة الشابة المثيرة للجدل ريان الساتة حيث كانت تردد معه اغنيته المشهورة (ياتا الحلوة ياتا) وهم يؤديان فواصل من الرقص على ايقاع وانغام الاغنية .

وذهب المعلقون على مقطع الفيديو الى ان ظهور الفنان البنا بجانب الساتة قد خصم من رصيده من احترام الجمهور حيث كتب احد المعلقين قائلا : (كنت بحترمك يا عاصم)بينما ذهب اخر ان مستواه قد تدهور حيث قال: (والله العظيم ياعاصم مستواك بقى قمة الانحطاط) وقال اخر:( معقول يا ود البنا انت ارفع من ذلك بكثير) .

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ونالت ريان الساتة نصيبها من الهجوم الاسفيري حيث حملها البعض مسؤولية ما وصفوه بالانحطاط الذي وصل اليه الفنان اصم البنا حيث كتب احد المعلقين قائلا: ( عاصم البنا كنتا فاكرك انت اكبرر من تغني جم نااااس ….. زي دي)واضاف معلق اخر قوله: (والله يعاصم رحت في عيون الشعب السوداني ياخي معقوله منك تغني معه واحدة …… زي البنت دي) (عاصم هنا شكلوا كان خاشي في الحاجات. حررررم نظرتي ليك اصلوا م وقعت واطه نهااائي انا م اختنعت بيك فنان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)