تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * (أمين حسن عمر): سوء تدبير نظام الإنقاذ وخطل خطابه أدى لانهياره * أعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي يطلبون من (ترمب) تعيين سفير بالخرطوم الجريدة: * شركة زادنا تبيع (500) بقرة مريضة للمزارعين بالأقساط * تعيين خريج ثانوي مديراً ادارياً بجهاز المغتربين * العاملون بجهاز التحصيل الموحد بالخرطوم يدخلون في اضراب مفتوح الصيحة: * فساد واعتداء على المال العام بشركة مواصلات الخرطوم * عرمان: سكان المنطقتين لن يدفعوا فاتورة ثمن علمانية السودان لوحدهم * تفجر الأوضاع بشركة (الصمغ العربي) وتدوين بلاغ ضد مديرها بنيابة الفساد السوداني * (المالية) لـ (السوداني): لا اتجاه لرفع الدعم * مدير هيئة الطرق: طرق الخرطوم انتهت مدتها الافتراضية * الشرطة تكشف تفاصيل اعتداءات موسى هلال على منسوبيها وممتلكاتها *معلومات جديدة بشأن سودانيين مختطفين بليبيا Advertisements آخر لحظة * إقالة (8) قيادات عليا بالعدل واستقالة مسؤول رفيع * مطالبات بحماية المعلمين من (التحرش) * بدء محاكمة مدير متهم بالتعامل بالدولار مع البشير الوطن * (الوطن) من واشنطن مع وزير المالية في حوار (الاجابات الساخنة) * د. ابراهيم البدوي: نتائج اجتماعات واشنطن ستنعكس ايجاباً على المؤسسات التعليمية والصحية والزراعية وفتحنا آفاقاً لمنتجاتنا، وسنمول كل البنيات التحتية بما فيها مطار الخرطوم الدار * ترامب يعلن مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي ويكشف تفاصيل العملية * النيابة العامة تحدد اقسام من يوم 27 إلى 10/11 لبلاغات مفقودي الاعتصام * المحكمة تبرئ ثلاثة متهمين من تهمة تهريب 66 كيلو من الذهب الى تشاد * إرهاب زوج وزوجته الطبيبة داخل غرفة النوم بالسكاكين بالعمارات *مروءة مواطن دفعته لضمان أقربائه فكلفته السجن والغرامة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس والرياضيات المتخصصة للثانوي *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 28 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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