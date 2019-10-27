تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * مسؤولون في النظام السابق يتهربون من الشهادة لصالح (البشير) * نائب الأمين العام للأمم المتحدة تصل البلاد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام الجريدة: * أسر شهداء رمضان يطالبون العدل بالكشف عن قبورهم * المحكمة تأمر بالقبض على المراجع العام * حركة (مناوي): السودان كان (جثة) والاسلام (معتقل) الصيحة: * في محكمة البشير.. القاضي يوجه بالقبض على المراجع العام * لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة تبدأ اجتماعاتها الاسبوع الجاري * الخرطوم مقراً دائماً لمركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية السوداني * المحكمة تأمر بالقبض على المراجع العام والدفاع يتهم النيابة بتهديد شهود البشير * مدير جامعة الخرطوم السابق: بيع أراضي الجامعة تم في عهد الزبير بشير طه * مسار يهدد بقيام ثورة خلال أسبوع إذا لم يشاركوا في الحكومة Advertisements آخر لحظة * التحقيق مع الجاز وتحويل (7) من رموز النظام للثراء الحرام * وزير أسبق: سنعود للحكم ونرفض الاستهبال بسبب البشير.. أمر بالقبض على المراجع العام الوطن أمر بالقبض على المراجع العام لرفضه الشهادة في محاكمة البشير

* تعطل عشرات البصات الجديدة التابعة لشركة مواصلات الخرطوم الدار * الدفاع يتهم النيابة بتهديد شهود الرئيس المعزول عمر البشير * النيابة تنفي استخدامها هذه الاساليب وتطالب بقفل قضية الدفاع * (الدار) تفتح الملف الساخن حول اتفاقية سيداو * فيديو صادم جديد للشباب السودانيين المختطفين بليبيا يطالبون باطلاق سراح محمود الليبي * انتحار طالب وطالبة غرقاً في حادثين منفصلين اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اساسيات التربية التقنية للأساس والرياضيات الاساسية للثانوي *الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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