بالفيديو : “مونيكا” تعود لإثارة الجدل من جديد بمواقع التواصل الاجتماعي بـ”تنورتها” القصيرة

أشعلت الفنانة السودانية مونيكا روبرت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بعد ظهورها باحدى سهرات “مراسي الشوق” الشهيرة .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فقد أظهر مقطع الفيديو الذي تداوله الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي المطربة المعروفة وهي ترتدي ملابس وصفت بالمثيرة والمسيئة حيث كانت ترتدي فستان قصير جداً ومعه بنطال بنفس لون بشرتها .

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كعادتهم انقسموا ما بين منتقدين لملابس الفنانة ومؤيدين حيث علق أحدهم : ( وهميه ساكت كل ما اشوفها بتذكر سيدة القلوب فى مسلسل الأطفال زمااان داك اليس فى بلاد العجائب اسى نحن بقينا بلاد العجائب جد جد والله ) .

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فيما يرى معجبي مونيكا أن الفنانة لم ترتكب جرماً أو فعل مشين وكل ما قامت به ارتداء بنطال بنفس لون بشرتها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)