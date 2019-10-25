عاجل.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 25/10/2019 في السودان

يقدم موقع "اخبار الخليج 365 365"، في إطار الخدمات التي ينشرها لمتابعيه، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث استقر سعر صرف الدولار، في السوق الموازي بعد أن ارتفع الثلاثاء الماضي، إلى 77 جنيها سودانيا ، مسجلا بذلك رقما قياسيا غير مسبوق.

وطبقا لتجار يعملون بالسوق الموازي، فإن السعر ارتفع بنحو مفاجئ في نهاية تداولات يوم الثلاثاء بعد ان استقر خلال النهار عند 74 جنيها.

وأشاروا الى أن العملات الأخرى كذلك ارتفعت بنحو ملحوظ حيث بلغ سعر الريال السعودي ٢٠.٣جنيها للشراء و٢٠,٥ جنيها للبيع.

وأكد أحد التجار العاملين في السوق الموازي، أن حركة مفاجئة عمت سوق العملات بعد الظهر، عندما اشتد الطلب على شراء الدولار من بعض الشركات وكبار تجار العملة.

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ورجح أن يكون تراجع الحملات الأمنية وتوقف صادر الماشية وراء ازدياد أسعار العملات مقابل الجنيه وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة خاصة مع زيادة الطلب وشح المعروض من النقد الأجنبي إضافة لإحجام المواطنين والتجار عن البيع املا في مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وشدد محلل مصرفي، على ضرورة وضع الحكومة الانتقالية تصورا كاملا للتعامل مع النقد الأجنبي، والسعي للاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين.

وأوضح أن ارتفاع وانخفاض الدولار يرتبط بعوامل العرض والطلب وكل من يحتاج الدولار إن لم يجده فى الصرافات يلجأ للسوق الموازي الامر الذي يفاقم من مشكلة النقد الأجنبي بشكل مستمر.