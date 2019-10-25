عاجل | اعرف حالة الطقس الآن في السودان.. "مفاجآت مدوية وتفاصيل جديدة"

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، في مدن ومحافظات السودان، حيث أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس السيوم سيشهد هطول أمطار متوسطة خلال الساعات المقبلة بولايات “كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، غرب كردفان، شرق ووسط وغرب دارفور وجنوب كردفان”.

وأوضحت الأرصاد الجوية، بحسب موقعها الرسمي، أنّ الفاصل المداري يمر شمال كسلا وجنوب الخرطوم والفاشر والجنينة، متوقّعةً تراجعه جنوباً خلال الـ(72) ساعة المقبلة، وتوقّعت الهيئة انخفاض درجات الحرارة العُظمى والصغرى في شمال وأواسط وغرب البلاد مع تأثرها بالغبار المثار.