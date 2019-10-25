تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * مناوي يصل البلاد غداً برفقة قيادات الحركات المسلحة * وفد من “الجبهة الثورية” يصل الخرطوم لتكملة العملية السلمية * وزير المالية: نعمل على إغلاق الثغرات وتفكيك اقتصاد الظل * الشرطة تكشف التفاصيل الكاملة لحادثة السطو على مول “الإحسان” * “الدعم السريع” تًسيِّر قوافل صحية إلى الولايات المتأثرة بحمى الضنك والشكوغونيا * الإرصاد: توقعات بهطول أمطار في عدد من الولايات آخر لحظة: * (المهنيين) ينتقد مشاركة (السيادي) في برنامج الدعم السريع * موازنة 2020.. مراجعة الإعفاءات ومحاربة الفساد Advertisements * “البرهان”: نتطلع للتعاون مع روسيا لتطوير الجيش * غندور ينتقد (سيداو) ومناوي في الخرطوم غداً * إعفاء مدير سوداتل والبوشي توقف الجمعيات العمومية * توقعات بهطول أمطار في (11) ولاية الدار: * الشرطة تكشف التفاصيل الكاملة للقبض على المتهمين في حادث سوبر ماركت “الإحسان” ببحري * محكمة الإستئناف تعيد ملف مقتل المعلم أحمد الخير * الإعدام لمتهم بقتل معلم لغة انجليزية * احتجاجات واسعة من نساء السودان بسبب “سيداو” * إعفاء نائب المدير والعمداء بجامعة القرآن وتأصيل العلوم * في ذمة الله شاعر “عُشرة الأيام” اللواء عوض أحمد خليفة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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