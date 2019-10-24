اياكس ضد تشيلسي.. الدفاع الإنجليزي يتفوق على الهجوم الهولندي

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق اياكس امستردام الهولندي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب يوهان كرويف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف تشيلسي ضد اياكس :-

وسجل باتشواي هدف تشيلسي الوحيد في المباراة بالدقيقة 85 من اللقاء بعد تمريرة رائعة من الأمريكي بوليسيتش بعد نزوله بدقائق قليلة، وقدم البلوز بقيادة مدربهم فرانك لامبارد مباراة مميزة للغاية حيث أغلق الفريق جميع المساحات على الفريق الهولندي.

تفوق الدفاع الإنجليزي على الهجوم الهولندي :-

وظهر رباعي خط دفاع فريق تشيلسي بشكل مميز على ملعب يوهان كرويف، حيث لم يصل فريق اياكس على مرمى البلوز كثيرا خلال اللقاء بالرغم من اعتماد الفريق الهولندي على الكرة السريعة والوصول بشكل سهل خلال المباريات الماضية إلا أن الثنائي توموري وزوما نجحا في إيقاف خطوة تاديتش مهاجم اياكس امستردام.

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ترتيب مجموعة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا :-

وأصبح يحتل فريق تشيلسي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق اياكس امستردام الهولندي والذي يملك نفس الرصيد من النقاط، بينما يحل فريق فالنسيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي فريق ليل الفرنسي برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة تشيلسي ضد اياكس المقبلة :-

وسيضرب فريق تشيلسي موعدا ناريا جديدا مع فريق اياكس امستردام الهولندي ولكن هذة المرة على ملعب الستامفورد بريدج في لندن بعد اسبوعين في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة الأوروبية.