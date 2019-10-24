حسين الصادق في السعودية

يعيش الفنان حسين الصادق هذه الايام حالة من النشاط الفني من خلال عدة بروفات استعداداً لاحيائه حفل مهرجان ليالي السودان بالعاصمة السعودية الرياض يوم 7 نوفمبر القدم. اضافة الى حفله الجماهيري نهار يوم 31 أكتوبر الحالي بالخرطوم. Advertisements وكان الصادق وبحسب آخر لحظة، غاب عن الحفلات الجماهيرية والرحلات الفنية الخارجية منذ انطلاقة الحراك الثوري في ديسمبر من العام الماضي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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