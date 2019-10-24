اختفاء منحة بملايين الدولارات من “بوتفليقة” لحكومة “البشير”

تحصلت مصادر على معلومات تفيد باختفاء منحة خصصها الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة للسودان في حقبة الرئيس السابق عمر البشير، وتقدر المنحة بنحة (147) مليون يورو قدمتها الجزائر في العام 2013، لكنها لم تصل إلى البلاد.

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وتعود التفاصيل بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الحكومة السودانية طلبت منحة لشراء غاز من الجزائر، استجابت الأخيرة وحولت قيمة الغاز نقداً، وتم إيداعه في بنك (أيه بي سي) بباريس باسم البنك المركزي، وكان البنك الفرنسي دائن للحكومة السودانية في قيمة قرض خاص بتمويل زراعة القطن خصص لشركة الأقطان، ولما لم تفِ الأخيرة بالالتزام رغم ضمانة بنك السودان، قام البنك الفرنسي بخصم القرض من الأموال التي أودعت بحسابه لصالح بنك السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)