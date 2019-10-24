تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * “الحرية والتغيير”: مخزون الوقود والدقيق كافٍ حتى مارس المقبل * الحكومة تمنع الوزراء من تلقي حوافز لترؤسهم مجالس إدارات الشركات * “السيسي” يدعو لدعم جهود السلام في السودان * البدوي: رفع السودان من قائمة الإرهاب “مسألة وقت” * “صغيرون”: الهدف الأول للوزارة يتمحور حول انطلاق الدراسة بالجامعات الجريدة: * لجنة سائقي البصات تكشف عن فساد بشركة المواصلات وتهدد بتعطيل الحركة * قرارات مرتقبة برفع الحصانة عن أعضاء بجهاز الأمن والمخابرات * “الشعبي”: لا يجوز حظر أي مواطن من السفر إلا بإجراء قضائي السوداني: * “مدني” يعيد حافزاً دولارياً و”المجلس” يراجع حوافز الوزراء * النائب العام يطالب بتسريع رفع الحصانة عن أعضاء بجهاز المخابرات * التحقيق في تحويل ملكية (120) سيارة من “الأمن” إلى (3) شركات خاصة * وزير المالية: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت Advertisements * ضبط زئبق معد للتهريب داخل منزل بالخرطوم الصيحة: * إجراءات لرفع الحصانة عن منسوبي الأمن * “بوتين” يلتقي “البرهان” بـ”سوتشي” ويؤكد دعم بلاده للسودان * الحكومة: برنامج الغذاء العالمي يصل إلى “كاودا” لأول مرة آخر لحظة: * اختفاء منحة بملايين الدولارات من بوتفليقة لحكومة “البشير” * النيابة لـ(المخابرات): نريد ملفات فساد رموز النظام * أمر قبض لـ”عيساوي” ومعد ومخرج “خفافيش الئلام” * مراقبين لضبط فوضى المواصلات بالعاصمة الدار: * الشرطة تعيد المتهم الثاني في حادثة سطو بقالة “الإحسان” من سنار * الجبهة الثورية: جولة المفاوضات المقبلة حاسمة * بالصورة والقلم.. التفاصيل الكاملة لمقتل الشاب “أحمد” بخمس طعنات على يد أصدقائه بشرق النيل * قرارات مرتقبة برفع الحصانة عن أعضاء بجهاز الأمن والمخابرات * إصابة زوج بعكاز ووفاته بالحراسة ببورتسودان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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