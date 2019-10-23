جالطة سراي ضد الريال.. زيدان يكشف سبب معاناة الملكي في موقعة دوري الابطال

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، أن فريقه عانى كثيرا أمام جالطة سراي التركي مساء الثلاثاء، بالرغم من تحقيق الفريق الملكي لفوزه الأول.

وحقق فريق ريـال مدريد فوزا صعبا على مضيفه جالطة سراي التركي بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بمدينة "إسطنبول"، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "إذا لم تسجل الهدف الثاني فعليك أن تعاني حتى النهاية، اليوم كنا نؤمن بأنفسنا حتى النهاية، يجب أن نقدم كل شيء لأجل هذا القميص".

أضاف: " "كنا في قمة التركيز من الدقيقة الاولى إلى الدقيقة 90، أنا سعيد للفريق، هناك الكثير من الانتقادات عندما تخسر ولهذا كان من المهم الفوز اليوم".

ويعتبر هذا الانتصار الأول للفريق الملكي بعد خسارة أمام سان جيرمان وتعادل أمام كلوب بروج، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فى المجموعة الأولى، بينما تذيل جالطة سراي المجموعة برصيد نقطة واحدة.