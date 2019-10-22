الغرفة الصناعية تكشف أسباب تدهور الاقتصاد السوداني

قال المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعة الدكتور الفاتح عباس القرشي إن استنزاف البلاد بالحروب المتعددة والمتواصلة في العديد من مناطق البلاد أثر سلباً على كل الأداء الاقتصادي .

وأشار إلى تأثير الحروب على كل مؤشرات الاقتصاد الكلي مما خلق تردياً للوضع المعيشي وانخفضت قيمة العملة الوطنية وازدادت معدلات التضخم والبطالة والفقر.

وأضاف القرشي خلال مخاطبته منتدى التلفزيون القومي (التحديات الاقتصادية في الفترة الانتقالية) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن اتحاد أصحاب العمل السوداني عكف مع جميع مكوناته والجهات المتخصصة لوضع حلول تستهدف إيقاف التدهور الحالي وتساعد وفق برامج موضوعية وعملية مدروسة لإرساء قاعدة اقتصادية ترتكز على أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية بالبلاد وتعميق سلاسة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية .

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وأشار القرشي بحسب وكالة السودان للأنباء – إلى أن الحصار الاقتصادي ظل مقيداً لكل حركة الاقتصاد وأضر لسنوات متعددة بالاقتصاد الوطني، مما يتطلب اتخاذ سياسات خارجية متوازنة تتواءم أولاً مع المصالح الوطنية وتخدمها بجانب الاختلال في الميزان التجاري نتيجة لتدني الإنتاج وتدهور الصادر.

وأشار إلى أن مبادرة الاتحاد للإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية تهدف إلى إزالة التشوهات في الاقتصاد الكلي وخلق المناخ اللازم للنمو الاقتصادي المستدام، بجانب تفجير كل الطاقات الوطنية بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العامة لثورة ديسمبر المتفردة من نوعها .

ودعا القرشي إلى إعادة النظم في السياسات التعليمية لتتوافق مع مخرجات نظام التعليم مع احتياجات سوق العمل بجانب الاهتمام بالتدريب التحويلي لطاقات الشباب لتكون قادرة على الاستقدام، مشيراً إلى أن مبادرة القطاع الخاص السوداني للإصلاح الاقتصادي تعتبر بداية لعملية الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)