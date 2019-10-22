“البصل” لا يمكن الوصول إليه.. ربات بيوت يلجأن للطبخ بدونه..!!

أبدى عدد من النسوة انزعاجهن الشديد من ارتفاع أسعار البصل التي قالوا عنها إنها تجاوزت السعر المعقول وذلك بعد أن بلغ سعر الجوال أربع آلاف جنيه، ما جعل الغالبية العطمى من ربات البيوت الاستغناء التام عن شرائها والبحث عن بدائل أخرى لا يستخدم فيها البصل.
فيما أوضح عدد من النساء بحسب صحيفة السوداني، بأنهن أصبحن يطبخن وجبات لا تحتاج للبصل مثل (الفاصوليا والعدس) وغيرهما من الوجبات التي لا تتأثر بعدم استخدامه.
وأكدت أخريات لجوئهن لعمل (السخينة) لأنها لا تكلفهن غير بصلة واحدة، بجانب الاقتصاد، واستخدامه في المناسبات، مطالبات في الوقت ذاته معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعاره بتلك الصورة الجنونية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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