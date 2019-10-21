دقلو : مستعدون لاتخاذ قرارات شجاعة من أجل السلام

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، محمد حمدان دقلو، في جوبا، استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة، من أجل السلام والاستقرار في السودان.

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وقال دقلو، في كلمة بعد توقيع الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”، “الإعلان السياسي”، و”اتفاق وقف العدائيات”، إن هذه المفاوضات أكدت أننا شركاء نحمل إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام في السودان، لذلك استطعنا أن نحقق في أسبوع ما عجز عن تحقيقه النظام السابق في سبع سنوات.

وأكد بروز إرادة جديدة فى السودان لإقرار السلام الشامل الذى يضع البلاد على الطريق الصحيح، موضحاً أن تحقيق السلام سيفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان. وأشاد بموقف حكومة وشعب جنوب السودان تجاه السلام في السودان، مشدداً على أن السودان وجنوب السودان سيمضيان معاً من أجل السلام الذي يستحقه الشعب في البلدين.

من جانبه، قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى،بحسب الشروق – إن هناك إرادة مشتركة لدى الوفدين للتوصل إلى السلام الشامل في البلاد، مشيراً إلى أن وفد حكومة السودان المفاوض يمتلك الجدية لتحقيق السلام، وشدد على أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع فى السودان بات وشيكاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)