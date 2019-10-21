بالفيديو : كلمة “حمدوك” بمناسبة حلول الذكرى 55 لثورة أكتوبر المجيدة

التاريخ: 21-أكتوبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة اكد حمدوك في كلمة وجهها للشعب السوداني مساء اليوم الأثنين بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والخمسون لثورة أكتوبر المجيدة ، أكد على زيادة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك الكثير من البرامج والنشاطات سيتم تفصيلها من قبل الجهات المعنية في جانب الرسوم والبيئة التعليمية. وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) على أن تكليف مدراء جدد للجامعات أحد مظاهر ما بعد التغيير لتهيئة البيئة الجامعية لاستقبال الطلاب. Advertisements شاهد كلمة رئيس الوزراء السوداني الدكتور “عبدالله حمدوك” بمناسبة الذكرى 55 لثورة أكتوبر : الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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